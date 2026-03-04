السوداني يعفي مسؤولي الأجهزة الاستخبارية بسهل نينوى إثر إطلاق صواريخ

شفق نيوز- بغداد

أمر القائد العام للقوات المسلحة العراقية، محمد شياع السوداني، مساء الأربعاء، بإعفاء مسؤولي الأجهزة الاستخبارية كافة في قاطع عمليات سهل نينوى.

جاء ذلك بحسب بيان مقتضب صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال، ورد لوكالة شفق نيوز.

من جانبه، أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بأن قرار السوداني، جاء على خلفية إطلاق ثلاثة صواريخ من منطقة ريفية تقع بين قريتي البدنة صغير والمفتية ضمن قضاء الحمدانية شرقي محافظة نينوى.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغاً عند الساعة الثامنة من مساء اليوم يفيد بإطلاق ثلاثة صواريخ من المنطقة الواقعة بين القريتين، دون ورود معلومات أولية عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وأضاف المصدر، أن مفارز الأدلة الجنائية وخبراء المتفجرات توجهوا إلى مكان الحادث لإجراء الكشف الموقعي وجمع الأدلة، فيما باشرت الجهات المختصة في مركز شرطة برطلة التابع لقسم شرطة الحمدانية بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.