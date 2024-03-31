السوداني يعفي قائداً رفيعاً لتقديمه فقرة في برنامج مسابقات

شفق نيوز/ أعفى القائد العام للقوات المسلحة العراقية، محمد شياع السوداني، يوم الأحد، قائد عمليات نينوى اللواء الركن عبد الله رمضان، من منصبه، وذلك على خلفية تقديمه فقرة بمهرجان مسابقات رمضاني، مرتدياً الزي العسكري.

وبحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن أمر إعفاء قائد عمليات نينوى من منصبه، جاء نتيجة لـ"إساءته للمؤسسة العسكرية".

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني، بأن القائد العام كلف اللواء الركن كامل صالح، قائدا لعمليات نينوى، خلفاً للواء الركن عبد الله رمضان.

هذا وأثار ظهور قائد عمليات نينوى اللواء الركن عبد الله رمضان في مهرجان للمأكولات بالموصل، تفاعل رواد مواقع التواصل بين رافض ومؤيد للعملية.

وانتقد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهور القائد وبالزي العسكري، وهو يشارك محتفلين من العائلات كانت قد حضرت للمهرجان، كما اعتبروها مساس بالهيبة العسكرية.

وتناقلت منصات التواصل، مقطع فيديو يظهر فيه قائد العمليات وهو يطرح حزورات ويعلن عن جوائز للفائزين تصل لهواتف نقالة وأجهزة منزلية.

من جهة أخرى، أبدى مدونون وناشطون من مدينة الموصل، تضامنهم مع قائد عمليات نينوى، وذلك على خلفية انتقادات وجهت إليه عبر مواقع التواصل.

وأكد ناشطون، لوكالة شفق نيوز، أن "اللواء عبد الله رمضان الجبوري، من المشاركين في عمليات تحرير نينوى، وممن تفانوا في سبيل تحريرها ودعم الاستقرار في المحافظة"، واصفين ما تعرض له بـ"الحملة المشبوهة التي تستهدف النيل من نينوى وأبنائها واستقرارها".