السوداني يطلب الحياد وتوفير بيئة آمنة للناخبين عشية الانتخابات

شفق نيوز- بغداد

طالب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، مكاتب مفوضية الانتخابات في عموم المحافظات، وقيادات العمليات، بالحياد وتوفير بيئة آمنة للناخبين، وذلك عشية انطلاق الاقتراع الخاص.

وقالت مصادر في مفوضية الانتخابات، لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عقد اجتماعاً عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع مكاتب المفوضية في عموم المحافظات وقيادات العمليات الأمنية، لمناقشة آخر الاستعدادات الفنية واللوجستية الخاصة بالانتخابات النيابية المقبلة".

وأوضحت المصادر، أن الاجتماع تناول تفاصيل خطط التأمين الخاصة بيومي التصويت الخاص والعام، وآلية التنسيق بين القوات الأمنية والمفوضية لضمان انسيابية العملية الانتخابية ومنع أي خروقات محتملة".

وأشارت إلى أن "رئيس الوزراء شدد على أهمية الالتزام بالحياد الكامل، وتوفير بيئة آمنة للناخبين تضمن المشاركة الواسعة والشفافية في جميع المراكز الانتخابية".

وأضافت المصادر أن "المفوضية أكملت معظم التحضيرات الفنية الخاصة بتوزيع المواد الانتخابية على المراكز، فضلاً عن تدريب الفرق الميدانية على استخدام الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالتصويت والعدّ، تمهيداً لانطلاق عرس ديمقراطي تشارك فيه جميع المحافظات العراقية".

في حين أكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني زار مقر قيادة العمليات المشتركة لمتابعة الاستعدادات الأمنية الخاصة بالانتخابات النيابية.

وقال المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن السوداني، زار مقر قيادة العمليات المشتركة في بغداد، وترأس اجتماعاً للجنة الأمنية العليا لتأمين الانتخابات، عبر الدائرة التلفزيونية مع اللجان الفرعية في المحافظات، بما فيها اقليم كوردستان العراق، للوقوف على آخر الاستعدادات الأمنية الخاصة بالانتخابات النيابية التي ستنطلق يوم الثلاثاء، يسبقها الاقتراع الخاص الذي سيجرى يوم غد الأحد".

ولفت إلى أن "السوداني استمع الى ايجاز قدمه نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين الانتخابات بشأن استعراض الواجبات المناطة باللجنة أثناء الانتخابات، وعمل اللجان الرئيسة والفرعية البالغ عددها (5) في بغداد والمحافظات، والتأكيد على التنسيق العالي مع مفوضية الانتخابات، واستعدادات اجهزة الدفاع المدني وباقي الجهات الساندة، فضلاً عن الحملة التي أطلقتها اللجنة لإدامة المدارس وصيانتها لتكون جاهزة بعد انتهاء التصويت".

ووفقا للبيان، فإن "السوداني استمع كذلك الى ايجاز عن إجراءات وعمل المفوضية لإجراء الانتخابات وفق المعايير الدولية والقوانين النافذة والدستور، والالتزام بالشفافية، والتأكيد على تواجد أكثر من (800) مراقب دولي بشأن الانتخابات.

ونقل البيان عن رئيس مجلس الوزراء قوله، "نجاح الحكومة في إجراء العملية الانتخابية وفق ما مرسوم لها وفي موعدها الدستوري يعد حدثا مهما للدولة، ونثمن تضحيات الأجهزة الأمنية ونشيد بجهودها على مدى السنوات الماضية".

ورأى أن "هذه الانتخابات تؤكد المسار الديمقراطي لبلدنا في خوض التجربة السادسة، والعراق متمسك بالتداول السلمي للسلطة، والمسؤول هو صاحب القرار، وهو المعني بمعالجة أي شيء يعترض العملية الانتخابية"، مبينا أن "حضور الأجهزة الأمنية وفاعلية اجراءاتها يعطي رسالة ثقة واطمئنان للمواطنين".

ووجه السوداني، الأجهزة الأمنية بتسهيل وصول المواطن للمراكز الانتخابية، لأداء حقه الدستوري بالانتخابات، متابعاً: "لا يمكن السماح باستخدام الصلاحيات أو موارد الأجهزة الأمنية في التأثير على الضباط والمنتسبين في التصويت الخاص".

وأكمل السوداني: "لن نفرض حظرا للتجوال يوم الاقتراع، ويجب أن تكون هناك انسيابية عالية في الحركة والسماح بالنقل، مع ضرورة الجاهزية للرد السريع والمباشر على ما يُتدوال في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من كذب أو تضليل أو تشكيك بالعملية الانتخابية".

ووجه كذلك، بـ"التنسيق العالي والمهني بين الاجهزة الامنية والمفوضية، كونه عنصراً مهماً للنجاح في تنفيذ الواجبات، ووضع المعالجات"، مشدداً على اعتماد السياقات المهنية في تنفيذ الواجب بعيدا عن أي انتماءات سياسية أو ضغوطات".

وستبدأ عملية الاقتراع الخاص التي تشمل القوات الأمنية صباح غد الأحد، قبل أن يبدأ الاقتراع العام في صباح الثلاثاء المقبل.

ويحق لنحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة، الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب الجديد، غير أن نحو سبعة ملايين منهم سيُحرمون من المشاركة بسبب عدم امتلاكهم بطاقات انتخابية نتيجة عدم تحديث بياناتهم.

ويتنافس في الانتخابات البرلمانية 7 آلاف و768 مرشحًا، بينهم 5 آلاف و520 رجلًا وألفان و248 امرأة، بينما سيتمكن نحو 21 مليون ناخب فقط الإدلاء بأصواتهم، لاختيار 329 عضواً فقط في مجلس النواب القادم.