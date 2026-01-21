السوداني يصل قاعدة عين الأسد بعد أيام على تسلّمها من التحالف الدولي

شفق نيوز- الأنبار

وصل القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء "المنتهية ولايته" محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأربعاء، الى قاعدة عين الأسد غربي محافظة الأنبار.

وجاءت الزيارة في مستهل جولة السوداني، الميدانية للوقوف على جهوزية القطعات المسلحة الماسكة للشريط الحدودي العراقي السوري، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

واطلع السوداني على مستويات التأهب والحركة الميدانية للتشكيلات والصنوف المنتشرة، كما شهد إقلاع سرب من أربع طائرات مقاتلة نوع F-16، ضمن تمرين تعبوي للاستطلاع والمراقبة وتنفيذ مهام الدوريات والاستجابة.

وكان العراق قد تسلّم القاعدة كاملة قبل أيام من قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، بموجب الاتفاق المبرم بين العراق والولايات المتحدة الأميركية في العام 2024.