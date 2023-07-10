السوداني يصدر 3 توجيهات لمكافحة المخدرات في العراق

شفق نيوز / أصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، ثلاث توجيهات لمكافحة المخدرات في العراق، معتبراً هذه الظاهرة "تحدٍ أمام الدولة يجب مواجهته بكامل الإمكانيات".

جاء ذلك، خلال رئاسة السوداني، اجتماعاً خُصص لبحث جهود الأجهزة المختصة، في مجال مكافحة المخدرات والحدّ من تعاطيها وانتشارها، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وتناول الاجتماع، بحسب البيان، وسائل تعزيز القدرات الفنية والتنفيذية للجهات المختصة في مكافحة المخدرات، ومواجهة الشبكات التي تروجها وتتاجر بها، وتوحيد الجهود بينها وبين الأقسام المعنية داخل الأجهزة المختلفة.

كما بحث الاجتماع، في سبل تنسيق الأجهزة المعنية بالمكافحة، مع السلطة القضائية لأجل التطبيق الكامل للقوانين الرادعة في مجال المخدرات وتجارتها وتعاطيها ونقلها، وكذلك تفعيل الجوانب الإعلامية للتحذير والتعريف والتثقيف المجتمعي ضد المخدرات.

ووجه السوداني، وفق البيان، ببحث إنشاء مراكز لتأهيل المتعاطين في جميع المحافظات، وتشديد التدقيق والإجراءات في المنافذ الحدودية، لمنع أي خرق في هذا المجال، وكذلك التأكيد على وزارتي التربية والتعليم للاضطلاع بالأدوار التوعوية بمخاطر هذه السموم، وتأثيراتها التخريبية في المجتمع".

وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة "استمرار الاجتماعات بين المسؤولين وممثلي الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات"، معتبراً هذه الظاهرة "تحد يجب أن تواجهه الدولة بكامل إمكانياتها".