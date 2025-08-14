السوداني يشيد بالجهد الاستخباري لإنجاح "الأربعين" ويوجه بمنع المواكب العسكرية

شفق نيوز- بغداد

أشاد القائد العام للقوات المسلحة العراقية، محمد شياع السوداني، يوم الخميس، بالجهود الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة الأربعينية، موجهاً بتعزيز خطط نقل الزائرين من كربلاء إلى مناطق سكناهم.

جاء ذلك، خلال زيارة أجراها إلى مقر قيادة العمليات المشتركة ببغداد، وتابع عبر دائرة تلفزيونية، سير الخطط الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة الاربعينية، مع وزراء الداخلية والصحة والكهرباء والنقل ومحافظي كربلاء وبابل والنجف ورئيس هيئة الحج والعمرة ورئيس اللجنة الخدمية للزيارات المليونية، وبحضور نائب قائد العمليات المشتركة وعدد من القادة الامنيين، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وثمن رئيس الوزراء، الجهود الكبيرة التي بذلتها مختلف الأجهزة الأمنية والتشكيلات الخدمية والمحافظات لتأمين الزيارة الاربعينية بما تمثله من عمل وانجاز ضخم وكبير، وعلى جميع المستويات الامنية والخدمية على مدى اكثر من 20 يوما، بما فيها ما يتعلق بتسهيل دخول الزوار من المنافذ الحدودية، مبيناً أن المؤشرات تؤكد أن هذه الزيارة المليونية مختلفة تماما بمؤشراتها الايجابية عن الزيارات السابقة.

وشدد على ضرورة أن يستثمر زخم نجاح الزيارة الاربعينية ويستمر من اجل انجاح تنظيم زيارة احياء ذكرى وفاة الرسول الأعظم (صلى الله عليه واله وسلم) في النجف الاشرف، مثمناً دور اهالي محافظة كربلاء المقدسة، والاعلام الوطني المهني الذي يركز على الصور المشرقة في المسيرة المليونية للزائرين.

وأوضح السوداني، أن "أكثر من 4 ملايين زائر اجنبي دخلوا العراق للمشاركة في مراسم الزيارة الاربعينية، واكثر من 3 مليون منهم غادروا البلاد"، مؤكداً أهمية تعزيز خطة النقل وان تكون هناك متابعة دقيقة لنقل الزائرين من محافظتي كربلاء والنجف الى المحافظات الاخرى.

ووجه السوداني، بـ"تهيئة المطارات والمنافذ الحدودية، واستنفار جميع الموظفين لتسهيل عملية مغادرة الزوار الاجانب، وتركيز الجهد المكثف ومراجعة الخطط لمنع وقوع حوادث مرورية، وتأمين انسيابية عودة الزوار الى مناطقهم.

ونبه رئيس الوزراء، إلى أن "ظاهرة الشعارات السياسية واستغلال الزيارة مرفوضة بشكل قاطع، ويجب منع دخول المواكب العسكرية، وضرورة تكامل العمل بين الاجهزة الامنية والخدمية والصحية لتسهيل حركة الزائرين واصحاب المواكب".