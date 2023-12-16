السوداني يشدد على اتخاذ الاستعداد للتصدي لأي خروقات أمنية تهدف إلى إرباك العملية الانتخابية

شفق نيوز/ أجرى رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، قبل ظهر اليوم السبت، زيارة إلى مقر قيادة العمليات المشتركة.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، أن الأخير أطلع خلال الزيارة، وعبر دائرة تلفزيونية، على سير تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بتأمين انتخابات مجالس المحافظات، وموقف الاقتراع الخاص الذي انطلق صباح هذا اليوم.

وأضاف البيان أن السوداني تابع، مع قادة العمليات في المحافظات، الموقف الأمني والانتخابي في محافظاتهم، والتأكيد على بذل أقصى الجهود من أجل توفير الأجواء الآمنة، بما يضمن نجاح الانتخابات، وتحقيق تطلعات المواطنين في انتخابات حرة ونزيهة.

ووفقا للبيان، فإن القائد العام للقوات المسلحة جدد توجيهاته السابقة للقيادات الأمنية والعسكرية بعدم ممارسة أي شكل من أشكال الضغط والتأثير على خيارات المنتسبين، وترك الخيار لهم في انتخاب من يرونه مناسباً، مشدداً على اتخاذ أعلى مراحل الاستعداد للتصدي لأي خروقات أمنية تهدف إلى إرباك العملية الانتخابية.