السوداني يشدد على إبعاد المؤسسة الأمنية عن السياسة .. والداخلية تمضي بتغيير قادة الشرطة

شفق نيوز/ شدد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، يوم الأحد، على ضرورة إبعاد المؤسسة الأمنية عن التجاذبات السياسية.

جاء ذلك خلال لقائه صباح اليوم، القائد الجديد لشرطة محافظة الأنبار اللواء الركن محمد رشيد صالح، والقائد السابق لشرطة المحافظة الفريق هادي رزيج كسار.

كما التقى السوداني أيضا المدير الجديد لمديرية استخبارات الأنبار العميد ظاهر محمود ياسين العلواني، والمدير السابق اللواء رايد أحمد الفارس، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.

وقال البيان إن السوداني، "ثمّن عمل القادة السابقين الذين بذلوا جهوداً كبيرة في سبيل ترسيخ الأمن في محافظة الانبار، والذين سيواصلون ذات الجهود في مواقعهم الجديدة".

ووجّه القائد العام للقوات المسلحة قائد شرطة الأنبار ومدير استخبارات المحافظة، اللذين تسنموا مهامهم اليوم، ببذل قصارى جهدهم من أجل الحفاظ على الأمن في المحافظة، مشددا على أهمية إبعاد المؤسسة الأمنية عن التجاذبات السياسية، وأن يكون الولاء لبلدهم ولمهنتهم وفق ما تحتمه عليهم واجباتهم الأمنية، وفقا للبيان.

وتابع البيان بالقول إن السوداني وجّه بعدم التواني إزاء أي تهديدات تستهدف أمن واستقرار المحافظة، إلى جانب العمل المتواصل من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتأمين استقرارهم.

وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني قد شرع في سلسلة من التغييرات في المناصب الأمنية والعسكرية اضافة الى المسؤولين المحليين حيث شملت تلك التغييرات الأنبار اذ اعتبرها مراقبون للوضع السياسي استهدافا لنفوذ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الذي ينحدر من تلك المحافظة التي تقع غربي العراق وذات الغالبية السنية.

غير أن الحلبوسي أوصد الباب على تلك التكهنات والتحليلات بلقاء جمعه في وقت متأخر من مساء أمس السبت مع السوداني حيث أكد رئيس مجلس النواب دعمه الكامل للتغييرات التي تجريها الحكومة للقيادات الأمنية والإدارية والتي تندرج ضمن إطار رؤية الحكومة في الإصلاح الإداري الشامل، فضلاً عن دعمه خطوات الحكومة في مكافحة الفساد التي وضعتها على رأس أولويات البرنامج الحكومي.

في غضون ذلك أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد، إصدارها أمرا ادارياً بهدف إجراء التدوير الوظيفي والتغييرات المطلوبة في عدد من المناصب.

وقالت الوزارة في بيان، إنه قد تقرر نقل قائد شرطة الانبار الفريق "هادي رزيج كسار" من منصب قائد شرطة محافظة الانبار إلى مساعد التدريب في مكتب الوزير، كما تم نقل قائد شرطة بغداد الكرخ اللواء الركن "محمد رشيد صالح" من منصب قائد شرطة بغداد الكرخ إلى منصب قائد شرطة محافظة الانبار.

وبحسب البيان فقد تم تعيين معاون قائد شرطة بغداد الرصافة اللواء" بلاسم حمد حسن" بمنصب قائد شرطة بغداد الكرخ، في ما تم نقل مدير استخبارات ومكافحة ارهاب الانبار الى مقر الوكالة وتعيين العميد ظاهر محمود بدلا عنه.

وكان هشام الركابي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد صرح، أمس السبت، بأن الكثير من التغييرات ستحصل في مؤسسات الدولة.

واوضح الركابي في تغريدة على منصات التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "التغييرات الامنية الجارية في بغداد وبعض المحافظات هي بداية لعملية الاصلاح الامني والاداري التي وعد بها ⁧‫رئيس الوزراء‬⁩ منذ بداية تشكيل الحكومة وتاتي منسجمة مع البرنامج الحكومي".

وأضاف ان "قادم الايام ستحصل الكثير من التغييرات في مؤسسات الدولة بهدف تقديم خدمة افضل للمواطن العراقي".