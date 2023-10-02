السوداني يشترط الاهتمام بمتطلبات طريق التنمية في أي اتفاق لتشغيل ميناء الفاو

شفق نيوز/ اشترط رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، الاهتمام بمتطلبات تشغيل طريق التنمية في أي اتفاق لتشغيل ميناء الفاو جنوبي البلاد.

جاء ذلك خلال ترؤس السوداني، صباح اليوم، الاجتماع الرابع للّجنة العليا لتنفيذ مشروع طريق التنمية وميناء الفاو الكبير، وفق بيان صدر عن مكتبه، ورد إلى وكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان فقد جرى خلال الاجتماع البحث في الرؤية المقدّمة من وزارة النفط والشركة العامة لموانئ العراق، من أجل إدارة وتشغيل ميناء الفاو الكبير.

وأكد السوداني، خلال الاجتماع، أنه لا يمكن النظر لمشروع ميناء الفاو بمعزل عن مشروع طريق التنمية بجميع تفاصيله، إذ إنّ المشروعين يعبران عن منظومة واحدة تمثل ركيزة مستقبلية للاقتصاد العراقي.

وبيّن السوداني أنّ أي اتفاق أو رؤية لتشغيل ميناء الفاو، بعد إتمامه، يجب أن تأخذ بعين الاهتمام متطلبات تشغيل طريق التنمية، مشدداً على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المُعدّة سلفاً وحسب ما مخطط من تفاصيل للمشاريع الرئيسة والثانوية.

وشهد الاجتماع إبداء الملاحظات بشأن ما قدّمته وزارة النقل من رؤية للأسلوب الأمثل في إدارة الميناء، وجرى تأييدها من اللجنة العليا لتنفيذ المشروع والموافقة بشأن اعتمادها، وفق بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.