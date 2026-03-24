السوداني يدعو لاجتماع أمني طارئ بعد قصف استهدف الحشد الشعبي في الأنبار

شفق نيوز- بغداد

وجّه القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، على خلفية قصف جوي "أميركي - صهيوني" استهدف مقراً للحشد الشعبي في محافظة الأنبار وأدى إلى مقتل 15 عنصراً وإصابة آخرين.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "القصف الجوي الأميركي الصهيوني" استهدف قطعات الحشد الشعبي في الأنبار، ما أسفر عن ارتقاء 15 عنصراً وإصابة آخرين، مؤكدة أن "هذا الاعتداء يستهدف تقويض أمن العراق واستقراره".

وأضافت أن "هذا الاعتداء الآثم لن ينال من عزيمة الأبطال، بل سيزيدهم قوة وتكاتفاً، خاصة أن قطعاتنا الوطنية بمختلف صنوفها وعناوينها ومن جميع القوميات والأديان والمذاهب اختلطت دماؤها بتربة العراق".

وفي وقت سابق، أفادت مصادر أمنية لوكالة شفق نيوز بارتفاع حصيلة الاستهداف الجوي الذي طال مقراً لهيئة الحشد الشعبي داخل قاعدة الحبانية بمحافظة الأنبار، ليل الاثنين/ الثلاثاء، إلى 30 عنصراً بين قتيل وجريح، وسط تضارب في الإحصاءات الرسمية والميدانية.

وفي سياق متصل، نعت هيئة الحشد الشعبي قائد عملياتها في محافظة الأنبار سعد دواي، قبل أن تؤكد في بلاغ لاحق ارتقاء 14 عنصراً آخرين كانوا برفقته، واصفة الهجوم بأنه "استهداف أميركي غادر" طال مقر العمليات بشكل مباشر.