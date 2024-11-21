السوداني يحدد "أهم مكامن الخطر" لتهديد أمن العراق ويوجه بتجهيز قوات الحدود بالأسلحة الحديثة

شفق نيوز/ قال رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إن مساعي اسرائيل بتوسعة العدوان بالمنطقة يمثل "أهم مكامن الخطر" لتهديد أمن العراق واستقراره.

جاء ذلك خلال زيارته إلى مقرّ قيادة قوات الحدود في بغداد، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

واستمع السوداني إلى إيجاز عن مجمل أنشطة ومهام وواجبات قوات حرس الحدود، وتطور العمل الذي شهدته خلال السنتين الماضيتين، إضافة إلى شرح مفصّل عن الموقف الأمني وسير تنفيذ الخطط المُعدّة لمكافحة بقايا فلول داعش الإرهابية، ومحاربة الجريمة المنظمة وعصابات المخدّرات، ومواجهة التحديات الأمنية.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة أن العمل الفني والإداري لقوات الحدود، وإشغال المخافر، ونصب الأبراج والكاميرات والموانع قد بلغ أفضل مستوياته مقارنةً بالسنوات الماضية، ويعدّ تميّزاً إزاء التحديات الأمنية بمختلف أنواعها.

وبيّن أن مجلس الوزراء، عبر قراراته المتعددة، وفّر جميع متطلبات صيانة الحدود وتأمينها، خصوصاً في ظل الظروف الأمنية المعقدة إقليمياً، وتداعيات استمرار العدوان الصهيوني على غزّة ولبنان وسوريا، ومساعيه بتوسعة العدوان بالمنطقة، وهو ما يمثل أهم مكامن الخطر لتهديد أمن العراق واستقراره.

ووجّه السوداني الضباط والآمرين برعاية شؤون المنتسبين ومتابعة متطلباتهم، وترسيخ العدالة في توزيع الواجبات، وأهمية اعتماد عملية التبديل المستمرة في القوات والوحدات، لإدامة تنفيذ المهام على أكمل وجه، كما وجّه الجهات المختصة بالعمل على تزويد قوات الحدود بالأسلحة الحديثة ومواصلة العمل لضمان أمن جميع الحدود، ومكافحة المخدرات والجريمة العابرة للحدود، وكل أشكال التجاوزات التي تضرّ أمن وسيادة العراق.