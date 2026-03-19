السوداني يجري تغييرات بالجملة في القيادة العسكرية (وثيقة)

أجرى القائد العام للقوات المسلحة العراقية، محمد شياع السوداني، يوم الخميس، جملة تغييرات في القيادة العسكرية، تضمنت نقل ضباط كبار وتكليف آخرين بمهام جديدة.

وأظهرت وثيقة صادرة عن وزارة الدفاع العراقية، حصلت عليها وكالة شفق نيوز، صدور أمر وزاري يتضمن تغييرات في مناصب عدد من كبار الضباط في القوات المسلحة،

وتضمنت التغييرات تكليف ونقل عدد من الضباط إلى مناصب قيادية في العمليات، وهم الفريق الركن نومان عبد نجم كمر قائداً لعمليات نينوى، اللواء الركن قائز فاضل حيدر قائداً لعمليات الجزيرة، اللواء الركن عماد محمد شبيب دخيل قائداً لعمليات شرق صلاح الدين.

كما شملت الوثيقة، نقل ضباط آخرين إلى مناصب في رئاسة أركان الجيش ودوائر العمليات، بينهم الفريق الركن خضير عبدالرحمن حسن، الفريق الركن علي مشجل خلف بدر، الفريق الركن ثنية موفق أسعد عسكر، اللواء الركن إياد خزل عبود حمد.

ونصّ الأمر الوزاري، على تولي الجهات ذات العلاقة تنفيذ مضمونه، في إطار إعادة توزيع القيادات العسكرية وتعزيز إدارة العمليات في عدد من القواطع.

في الأثناء، أخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بالغاء تكليف الفريق الركن نومان الزوبعي بمنصب قائد عمليات نينوى، بعد تدخل من حكومة المحافظة وكتلها السياسية.