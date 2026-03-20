السوداني يبحث مع قوات خاصة عراقية حفظ "كيان الدولة"

شفق نيوز- بغداد

شدد القائد العام للقوات المسلحة العراقية، محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، على رفض استهداف القوات العسكرية والأمنية بجميع تشكيلاتها وصنوفها، فيما أشاد بالقوات الخاصة بما تمتلك من أسلحة وقدرات وقابلية على تنفيذ العمليات النوعية في حفظ كيان الدولة وسيادة القانون.

جاء ذلك، خلال زيارته مقر لواء القوات الخاصة 62، ضمن تشكيلات فرقة القوّات الخاصة الأولى، ورئاسته اجتماعاً ضم رئيس أركان الجيش، وقائد القوات البرية، وقائد الفرقة الأولى قوات خاصة، وآمر اللواء 62 قوات خاصة، جرى خلاله استعراض التطوّرات الأمنية، والمعطيات الميدانية لجهوزية تشكيلات القوات المسلحة في قواطع المهام والواجبات.

وبحسب بيان لمكتبه، ورد لوكالة شفق نيوز، فقد استمع السوداني الى شرح مفصل عن مهام اللواء وواجباته في قاطع مسؤوليته في تأمين الأمن والاستقرار، ولا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة نتيجة استمرار الحرب واتساع نطاقها.

وأوضح أهمية دور القوات المسلحة، بكل تشكيلاتها وصنوفها العاملة، في حماية المنشآت الحيوية في عموم البلاد، مشدداً على رفض استهداف القوات العسكرية والأمنية بجميع تشكيلاتها وصنوفها.

وأشار السوداني، إلى تشكيلات وألوية فرقة القوات الخاصة، واللواء الثاني والستين، بوصفها قوات نخبة تتمتع بجهوزية عالية، وأداء نوعي متميز ومصنّف ضمن التصنيفات الدولية، بما يمتلك من أفضل الأسلحة والقدرات، والقابلية على تنفيذ العمليات النوعية في حفظ كيان الدولة وسيادة القانون.

كما شدد القائد العام، على ضرورة الاستمرار بالتدريب، في إطار التطوير والمناهج الحديثة بشكل يحاكي تتفيذ المهمات الخاصة.

ومنذ اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير 2026، تتعرض مناطق في العراق وإقليم كوردستان لسلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، نُسبت إلى فصائل مسلحة موالية لإيران في العراق، في إطار التصعيد الإقليمي الذي أعقب الضربات على الأراضي الإيرانية.