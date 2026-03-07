السوداني عن استهداف السفارة الأميركية: يمس أمن واستقرار البلاد بأكملها

شفق نيوز- بغداد

أمر القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، القيادات العسكرية والأمنية بملاحقة مرتكبي إطلاق المقذوفات باتجاه محيط السفارة الأميركية في بغداد وتقديمهم إلى العدالة.

وقال الناطق باسم القائد العام صباح النعمان في بيان إن السوداني شدد في توجيهاته على أن هذه الاعتداءات تمس الأمن الوطني واستقرار البلاد بأكملها، وإن مرتكبيها يسيئون إلى العراق وسيادته وأمنه، مضيفاً أن المجاميع المنفلتة التي لا تنصاع للقانون لا تمثل إرادة الشعب العراقي، وأن خيارات الحرب والأفعال العسكرية تبقى بيد الدولة حصراً.

ويأتي هذا الموقف بعد ساعات من هجوم استهدف محيط السفارة الأميركية داخل المنطقة الخضراء، إذ أفاد مصدر أمني لشفق نيوز بأن الصواريخ أُطلقت من منطقة القناة شرقي بغداد.

ويأتي الهجوم في ظل تصاعد أمني إقليمي مرتبط بالحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وهو ما دفع السفارة الأميركية في بغداد إلى تجديد تحذيراتها الأمنية وحث الأميركيين في العراق على المغادرة، وسط مخاوف من تهديدات تنفذها جماعات موالية لإيران داخل العراق.