السوداني يدعو رئاسة الجمهورية إلى المصادقة على أحكام الإعدام الخاصة بالمدانين بقضايا المخدرات

شفق نيوز/ دعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، رئاسة الجمهورية إلى المصادقة على جميع أحكام الإعدام الخاصة بالمدانين بقضايا المخدرات، التي اكتسبت أحكامهم الدرجة القطعية، "وذلك إنفاذاً للقانون، وليكونوا عبرةً لكل من تسول له نفسه تهديد أمن البلد وشعبه".

جاء ذلك خلال حضوره اليوم، المؤتمر السنوي لمكافحة المخدرات، الذي عقدته المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية في مبنى الوزارة، الذي ناقش المخاطر الجسيمة لآفة المخدرات على الفرد والمجتمع، وآليات معالجتها.

وذكر السوداني في كلمته أن المخدرات تعمل على تفكيك النسيج الاجتماعي، وتترتب عليها خسائر اقتصادية، وتوفر بيئة للجريمة، فضلاً عن خطرها على مستوى الأمن القومي، إذ أصبحت تجارة المخدرات معضلة دولية، تشترك فيها عصابات ومنظمات عابرة للحدود، وأحد أهم مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، ما يتطلب تعاوناً وتنسيقاً عاليين بين الدول لتحجيم خطرها.