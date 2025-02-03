السوداني: استراتيجية الأمن الوطني تراعي المتغيرات المتسارعة في المنطقة

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، أن استراتيجية الأمن الوطني تأخذ بعين الاهتمام المتغيرات المتسارعة في المنطقة ومختلف التحديات الأمنية، الداخلية والخارجية المستمرة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للسوداني ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الأخير، ترأس اجتماعاً ضمّ أعضاء الفريق النيابي المكلف بمراجعة استراتيجية الأمن الوطني، الذي يضمّ عدداً من أعضاء مجلس النواب، وذلك بحضور عدد من المستشارين والمتخصصين في هذا المجال".

وأشار البيان إلى أن "الاجتماع، بحث أبرز الأطر والمفاصل التي تشتمل عليها الاستراتيجية، بما في ذلك المتطلبات الأمنية في كل الجوانب، وعلى مختلف الصعد".

وبحسب البيان، فقد "أشاد السوداني بمشاركة أعضاء مجلس النواب بهذا الملف المهمّ، ما يعكس التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية"، مشيراً إلى أنّ "الاستراتيجية تأخذ بعين الاهتمام المتغيرات المتسارعة في المنطقة ومختلف التحديات الأمنية، الداخلية والخارجية المستمرة".