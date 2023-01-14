السماوة.. القبض على متهم بحوزته كيلو غرام مخدرات

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، القبض على متهم بحوزته كيلو غراماً من المخدرات في محافظة المثنى، جنوبي البلاد.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن قوة مشتركة من مكافحة المخدرات في المثنى وقيادة شرطة المحافظة تمكنت من تنفيذ عملية امنية وسط مدينة السماوة، أسفرت عن إلقاء القبض على متهم بحوزته كيلو غرام من المخدرات.

وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه لإكمال أوراقه التحقيقية.

ومساء الخميس، انتهت معركة ألبو زويد في محافظة المثنى جنوبي العراق، بسقوط امرأة ضحية، وإصابة 13 منتسباً أمنياً بينهم قائد عسكري رفيع، جراء اشتباكات المسلحة ، بعد فرار تاجر المخدرات (حاتم الزيداوي).

وتعرضت القوة المشتبكة مع تاجر المخدرات إلى خسائر كبيرة، قوامها إصابة قادة أمن ومنتسبين، وتضرر ثلاث عجلات عسكرية تابعة للفوج التكتيكي، وذلك لاستخدام تاجر المخدرات "الرمان اليدوي" وسلاحاً ثقيلاً نوع "بي.كي.سي" في الاشتباك، وفقاً للمصدر.