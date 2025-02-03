السليمانية وكركوك.. قاتل امرأة يسلم نفسه والعثور على جثة شاب

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة السليمانية، يوم الاثنين، بأن قاتل امرأة سلم نفسه بعد ارتكابه الجريمة وسط المدينة، فيما كشف مصدر في كركوك عن العثور على جثة شاب قتل بإطلاقات نارية.

وقالت مديرية شرطة السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حادثة قتل وقعت مساء أمس في شارع (كاني كوردا) وسط المدينة، حيث أقدم شخص على قتل امرأة عبر إطلاق النار عليها، وعلى الفور، هرعت قوات الشرطة إلى موقع الجريمة وبدأت تحقيقاتها المكثفة لتحديد هوية الجاني وإلقاء القبض عليه".

وأضافت "بعد ساعات من وقوع الحادثة، سلّم الجاني نفسه طوعًا إلى الشرطة، حيث تم القبض عليه وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة"، مبينة أن "المتهم، الذي يُدعى (ع. س) من مواليد 1984، تم توقيفه بناءً على المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، تمهيدًا لإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

وفي كركوك، أفاد مصدر في الشرطة المحلية، بأن "الشرطة تلقت بلاغا عن وجود جثة لشاب بعمر 22 عاما، في منطقة رأس دوميز وسط كركوك، حيث تم إجراء الكشف على موقع الحادثة وتبين مقتل الشاب برصاصتين في منطقة الرأس".

وأضاف المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من شرطة طوقت المكان، وفتحت تحقيقا بالحادثة ونقلت الجثة للطب العدلي لمعرفة أسباب القتل هي جنائية أم عشائرية".