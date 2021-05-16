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السليمانية وكركوك .. شخص يقتل شقيقه والعثور على جثة مقيدة بالأصفاد أُغرقت عمداً

Category: أمـن

Date: 2021-05-16T05:08:21+0000
السليمانية وكركوك .. شخص يقتل شقيقه والعثور على جثة مقيدة بالأصفاد أُغرقت عمداً

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة قضاء "جمجمال" التابع لمحافظة السليمانية يوم الأحد أن شخصا أقدم على قتل شقيقه بواسطة إطلاق الرصاص عليه من سلاح ناري بعد حدوث ملاسنة كلامية بينهما.

وقالت الشرطة في بيان، إن الشاب القتيل يُدعى (ك، م) ويبلغ من العمر 23 عاما، لوحظت آثار إطلاقات نارية على جسده، مضيفة أنه وبعد إتخاذ الإجراءات القانونية تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي في السليمانية.

وفي حادث آخر قال مصدر طبي لوكالة شفق نيوز، ان جثة تعود للمدعو (ب،  ا، ع) يبلغ من العمر 32 عاما يسكن منطقة العمل الشعبي تم نقلها الى المستشفى.

وذكر المصدر أنه تبين فيما بعد وجود آثار أصفاد على يدي الجثة، مشيرا إلى أنه تم العثور على الجثة داخل هيكل في منطقة العمل الشعبي وحسب تقرير الأدلة الجنائية والطب العدلي تبين انه تم إغراقه في الماء من قبل مجهولين حتى فارق الحياة.

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