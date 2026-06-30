السليمانية.. مكافحة الإرهاب يطيح بـ"مسؤول التفخيخ العام" ‏بالتعاون مع الأسايش

شفق نيوز- بغداد

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، مساء اليوم الثلاثاء، الإطاحة بثلاثة عناصر من تنظيم "داعش" بينهم إرهابي "خطير" في عمليات متفرقة بثلاث محافظات.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن جرى إلقاء القبض على "مسؤول التفخيخ ‏العام" في محافظة صلاح الدين، بعملية أمنية في محافظة ‏السليمانية بالتعاون مع أسايش إقليم كوردستان.‏

وأضاف، أن تشكيلاته نفذت سلسلة عمليات أمنية ‏أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في محافظتي الأنبار، ونينوى، وتفتيش مجموعة قرى طينية وأوكار لبقايا "داعش" ‏الإرهابي في كركوك وادي زغيتون.