السليمانية ترصد تحركات "مقلقة" لحزب العمال الكوردستاني

شفق نيوز/ أشر مسؤول محلي في محافظة السليمانية، يوم الأربعاء، تحركات لحزب العمال الكوردستاني، قال إنها "تثير قلقاً" في منطقة شارباژیر التابعة للمحافظة.

وقال قائممقام قضاء ماوت التابع لمحافظة السليمانية کامران حسن لوكالة شفق نيوز، إن "حزب العمال الكوردستاني كثف في الآونة الأخيرة تحركاته في جبال شمال المحافظة"، لافتا إلى "تقديم بيان رسمي لكل من مجلس محافظة السليمانية ووزارة الداخلية في إقليم كوردستان للتدخل ووضع حد لهذه التحركات التي تخيف السكان المحليون".

وأوضح حسن، أن "التحركات تسببت بقصف تركي طال تلك المناطق وأودت بخسائر بشرية ومادية، فضلا عن تسببها بهلع لسكان القرى التابعة للقضاء".

ولفت إلى أن "المواطنين تركوا مزارعهم ومواشيهم وقراهم خوفا على أرواحهم". وتعرضت مناطق شمال السليمانية في وقت سابق إلى قصف تركي أدى إلى خسائر بشرية.

وكثفت تركيا مؤخراً قصفها الجوي والمدفعي على مناطق حدودية داخل إقليم كوردستان منذ شهرين، وتقول أنقرة إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.