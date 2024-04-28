السليمانية.. الشرطة تطيح بمتهم قتل شخصين في بغداد

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الاحد، ان مفارز قسم مكافحة اجرام السليمانية تمكنت بالتنسيق مع جهاز آسايش اقليم كوردستان من القبض على متهم مطلوب للقضاء.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه بعد صدور قرار القبض على متهم في قضية قتل شخصين من مكافحة الاجرام في بغداد وفق المادة 406، وصل القرار إلى مديرية شرطة السليمانية، وعلى الفور باشرت قوات الشرطة التحقيقات وتمكنت أخيراً من العثور على المشتبه به من قبل مفارز قسم شرطة مكافحة اجرام السليمانية بالتنسيق مع جهاز اسايش الإقليم.

واضاف البيان انه تم اعتقال المشتبه به (ب، ك، أ) بقرار من القاضي بموجب المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، لافتا الى انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ورحل المتهم الى الجهة التي طالبت به.