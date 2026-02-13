السليمانية.. اعتقال متهم بقتل امرأة بعد ساعات من وقوع الجريمة

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت مؤسسة أسايش إقليم كوردستان، إلقاء القبض على متهم بقتل امرأة في أحد الأحياء السكنية بمدينة السليمانية، بعد ساعات من تنفيذ الجريمة ومحاولته الفرار خارج الإقليم بمساعدة شخصين آخرين.

وذكرت المديرية في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الحادثة وقعت عصر يوم الخميس، الموافق 12 شباط/فبراير 2026، داخل أحد المشاريع السكنية في السليمانية، حيث أقدَم المتهم على إطلاق أربع رصاصات باتجاه الضحية، ما أدى إلى مقتلها في الحال.

وأضافت أن فرق التحقيق التابعة لمديرية أسايش السليمانية "باشرت فوراً بعمليات المتابعة وجمع المعلومات لتحديد هوية الجاني وتعقبه"، مبينة أن "نتائج التحقيقات الأولية أظهرت أن الجريمة ارتُكبت على خلفية مشاكل اجتماعية".

وأشارت المديرية في بيانها، إلى أن المتهم "حاول الهروب إلى خارج الإقليم بمساعدة شقيقه وصهره، إلا أن عمليات الرصد والمراقبة الدقيقة أسفرت صباح اليوم الجمعة، عن تحديد مكان وجودهم وإلقاء القبض عليهم جميعاً".

وأكدت أن المتهم الرئيسي أوقف وفق المادة (406) من قانون العقوبات العراقي الخاصة بجريمة القتل العمد، فيما فُتح تحقيق بحق الشخصين الآخرين بتهمة المساعدة على الفرار، لافتة إلى أن التحقيقات ما تزال مستمرة لاستكمال الإجراءات القانونية.