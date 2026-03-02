السلطة العسكرية العراقية تنفي قراراً بتحريك قطعات من المنطقة الغربية

شفق نيوز- بغداد

نفت خلية الإعلام الأمني في العراق، مساء اليوم الاثنين، ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشأن صدور أمر من القائد العام للقوات المسلحة بسحب أو تحريك أي قطعات أمنية أو عسكرية من مواقعها في المنطقة الغربية.

وأكدت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن هذه الأنباء عارية عن الصحة تماماً، ولم يصدر أي توجيه بهذا الشأن، وأن القطعات الأمنية تمارس واجباتها الاعتيادية وفق الخطط المرسومة.

وحثت خلية الإعلام الأمني وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي على اعتماد ما يصدر من بيانات رسمية عنها، وتوخي الدقة في نقل المعلومات، وعدم الانجرار وراء الشائعات.

هذا وكانت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء عن صدور قرار بسحب قوات الحشد الشعبي من مناطق انتشارها غربي العراق.