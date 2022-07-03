سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السلطات في كركوك تصدر توضيحا حول دخول رتل للمخابرات التركية للمحافظة

Category: أمـن

Date: 2022-07-03T07:25:10+0000
السلطات في كركوك تصدر توضيحا حول دخول رتل للمخابرات التركية للمحافظة

شفق نيوز/ أصدرت مديرية شرطة محافظة كركوك والمنشآت، يوم الأحد، توضيحاً حول دخول رتل للمخابرات التركية الى المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "تواصل جهودها الأمنية في تعزيز الأمن المجتمعي وفرض القانون بكل مهنية وأمانة وأداء واجباتها بالشكل الأمثل وبالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية في المحافظة وتضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن المدينة واستقرارها ومنع أي حالة تهدد السلم الاهلي".

وأضافت، "تابعنا عن كثب ماتم نشره على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول نشر برقية بأسم مديرية أمن الافراد وبعد التأكد من المديرية تبين بانها مزورة ورقم الصادر يعود لكتاب تعميم أمر قبض، لذلك نؤكد لكافة اصحاب الصفحات أن مثل هذا الفعل يحاسب عليه القانون ومن حق المديرية اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحق كل من يروج لهكذا اشاعات".

وتداولت بعض وسائل الإعلام، وثيقة مسربة بتاريخ 28 حزيران الماضي، تفيد بدخول المخابرات التركية وسط محافظة كركوك.

وتضمنت الوثيقة الموجهة من قسم امن افراد محافظة كركوك، ان "عمليات المقر المسيطر في كركوك ابلغ بان عددا من العجلات التابعة الى المخابرات التركية دخلت قرب مطار محافظة كركوك".

related

سقوط ستة جرحى في هجوم ثان لداعش في كركوك

Date: 2021-02-06 04:33:11
سقوط ستة جرحى في هجوم ثان لداعش في كركوك

3 ضحايا من الحشد والشرطة الاتحادية بهجوم داعش في كركوك

Date: 2021-03-18 20:22:10
3 ضحايا من الحشد والشرطة الاتحادية بهجوم داعش في كركوك

صد تعرض لتنظيم داعش بمحافظة كركوك

Date: 2020-08-10 21:09:46
صد تعرض لتنظيم داعش بمحافظة كركوك

ارتفاع حصيلة هجوم داعش على "الاتحادية" في كركوك إلى 7 ضحايا

Date: 2020-10-05 18:43:34
ارتفاع حصيلة هجوم داعش على "الاتحادية" في كركوك إلى 7 ضحايا

مصرع وإصابة 8 أشخاص بحادث مروع على طريق كركوك - بيجي

Date: 2022-03-03 13:28:43
مصرع وإصابة 8 أشخاص بحادث مروع على طريق كركوك - بيجي

هجوم مسلح يستهدف عائلة الرباع محمد شمس الدين في كركوك

Date: 2021-07-27 21:59:54
هجوم مسلح يستهدف عائلة الرباع محمد شمس الدين في كركوك

الجبوري يتحرك لابعاد ضابط كوردي كبير من كركوك

Date: 2020-08-26 17:50:09
الجبوري يتحرك لابعاد ضابط كوردي كبير من كركوك

حصيلة جديدة.. سقوط ضابط ضحية وإصابة اثنين بمهاجمة مركز انتخابي في كركوك

Date: 2021-10-10 18:10:49
حصيلة جديدة.. سقوط ضابط ضحية وإصابة اثنين بمهاجمة مركز انتخابي في كركوك