السلطات في إقليم كوردستان تسلم النجف تاجر مخدرات "خطير" بعد عودته من تركيا

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم السبت، أن السلطات الأمنية في إقليم كوردستان سلمت محافظة النجف تاجر مخدرات هارب بعد عودته من دولة تركيا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محافظة النجف تسلمت تاجر مخدرات من سلطات إقليم كردستان اعتقلته بوقت سابق بسبب شكوى على عجلة مسروقة ".

وأوضح ان "التاجر أُعتقل العام 2021 بتهمة حيازته 50 الف حبة مخدرة، وبعدها تم إخراجه من السجن بظروف غامضة لينتقل للعيش في تركيا، ثم عاد إلى الإقليم ليعمل بتجارة المركبات، حيث أُعتقل بسبب شكوى على عجلة مسروقة في الإقليم".

وعلى صعيد آخر توفي شاب في محافظة البصرة نتيجة تلقيه علاجاً محظوراً طبياً.

وقال مصدر محلي لوكالتنا، ان " شابا في ناحية الدير توفي نتيجة حقنه بـ(ابرة خبط) من قبل أحد المعاونين الطبيين في الناحية، حيث لم يفلح معها نقله إلى قضاء القرنة لعلاجه"، لافتا إلى ان "حقن الإبرة للمجنى عليه تسبب له بجلطة قلبية على الفور".