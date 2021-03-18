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السلطات توضّح حقيقة تحليق طائرة لداعش بسماء كربلاء .. كانت ترافق هذا الوزير

Category: أمـن

Date: 2021-03-18T04:23:02+0000
السلطات توضّح حقيقة تحليق طائرة لداعش بسماء كربلاء .. كانت ترافق هذا الوزير

شفق نيوز/ نفت مديرية شرطة محافظة كربلاء يوم الخميس ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول تحليق طائرة مسيرة لتنظيم داعش في سماء المحافظة ومحاولتها شن ضربات جوية.

وكانت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً قناة على موقع (التلكرام ) تداولت خبرا يحمل عنوان (طيران مسير داعشي يحوم فوق كربلاء  وأبطال الجيش يسقطون احدى الطائرات مع اقفال تام لحي النصر بالمحافظة والبحث عن الطائرة ودخول أنذار ج في كربلاء وتحليق الطائرات العراقية للتصدي للطائرات المسيرة التي تنوي أستهداف كربلاء)

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نود أن نطمئن المواطنين أن هذا خبر غير دقيق وهو خبر كاذب وعار عن الصحة ومن جديد تحاول بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بث الرعب والهلع في المجتمع".

وأوضحت أن الطائرات التي حلقت في سماء مدينة كربلاء قد رافقت وزير الداخلية عثمان الغانمي خلال زيارته الى المحافظة ليلة الأربعاء على الخميس وتحديدا وصوله قبل منتصف الليل ومغادرته بعد الانتصاف".

ودعت المديرية في بيانها "وسائل الدقة والمصداقية في تناول الاخبار والاحداث والابتعاد عن بث الشائعات والمعلومات الكاذبة" .

واجرى وزير الداخلية عثمان الغانمي زيارة خاطفة إلى محافظتي النجف و كربلاء عقد خلالها مؤتمرا امنيا في قيادة شرطة كربلاء

وزار الغانمي المحافظتين للوقوف على استعدادات القوات الامنية لزيارة النصف من شعبان وتوفير الحماية الكاملة للزائرين وللمتظاهرين، وكان بصحبته عدد من قادة وزارة الداخلية .

وعقب كربلاء توجه الوزير إلى محافظة بابل في وقت مبكر من اليوم في ثالث محطة من زيارته ووفقا لمصدر أمني في حديثه لوكالة شفق نيوز، فإن زيارة الغانمي إلى بابل تأتي في أطار متابعة وضع التظاهرات بعد تصاعد حدتها مؤخرا في مناطق الجنوب والفرات الأوسط إضافة إلى  متابعة فرض القوة في تطبيق حظر التجول.

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