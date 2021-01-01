سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السلطات تقر بالتصاق لغم بحري "كبير" بناقلة نفط قبالة السواحل العراقية

Category: أمـن

Date: 2021-01-01T10:00:02+0000
السلطات تقر بالتصاق لغم بحري "كبير" بناقلة نفط قبالة السواحل العراقية

شفق نيوز/ افادت خلية الإعلام الامني يوم الجمعة بضبط لغم بحري "كبير" التصق بناقلة نفط في المياه الدولية قبالة السواحل العراقية، وان فريقا مختصا يعمل على إبطال مفعوله.

وقالت الخلية في بيان اليوم، انه في تمام الساعة الرابعة  من عصر يوم الخميس  31 ك1 2020،  لوحظ  وجود جسم غريب  التصق بأحدى السفن في منطقة انتظار السفن بالمياه الدولية، وتبعد ٢٨ ميلا بحريا عن موانئنا النفطية أمام الموانئ العراقية".

واوضحت أن هذه السفينة مؤّجرة من قبل شركة "سومو" للتسويق النفطي، وبجانبها سفينة  اخرى تتزود بالوقود  منها"، مشيرة الى انه  "على الفور  تم  تشكيل فريق معالجة  المتفجرات من وزارة الداخلية، وتم نقله جوا الى الفاو، وبالتنسيق مع القوة البحرية العراقية توجه الى السفينة المعنية، ورغم ارتفاع  وشدة حركة الأمواج  تمكن من إخلاء السفينة الاخرى والإبقاء على  السفينة التي تبين التصاق لغم بحري كبير  بها.  "

ووتابعت الخلية في بيانها انه "مازال فريق المعالجة مستمرا بالعمل لإبطال  مفعول هذا اللغم  وإخلاء السفينة  المستهدفة، وتبذل قواتنا البحرية جهدا كبيرا مع فريق المعالجة لإنجاز  هذه المهمة" .

وضبطت قوة من مكافحة المتفجرات عبوة لاصقة زنة ٣٠ كغم على بدن ناقلة للنفط تابعة لشركة سومو الخاصة بتصدير النفط، بالقرب من رصيف في ميناء الفاو في محافظة البصرة، وفقاً لما افاده مصدر أمني مسؤول لوكالة شفق نيوز.

وقال المصدر إن فرق المتفجرات في الموقع للعمل على تفكيك العبوة.

وأضاف أن الزوارق العسكرية البحرية مرابطة امام المكان تحسبا من وقوع أي طارئ، كما أن طاقم السفينة موجود داخلها وبانتظار استحصال الموافقات الرسمية لإخراج الطاقم.

related

هروب عدد من السجناء من مركز شرقي العاصمة بغداد

Date: 2019-08-03 18:03:20
هروب عدد من السجناء من مركز شرقي العاصمة بغداد

اجتماع في البيت الأبيض لبحث ردع إيران بسبب هجمات في العراق

Date: 2020-12-23 19:35:30
اجتماع في البيت الأبيض لبحث ردع إيران بسبب هجمات في العراق

بعد قتل اولاده الثلاثة بمعركة .. القبض على مسؤول شرعي لداعش بكركوك

Date: 2019-09-17 14:27:07
بعد قتل اولاده الثلاثة بمعركة .. القبض على مسؤول شرعي لداعش بكركوك

مصدر أمني عراقي: داعش يستعد لتنفيذ "غزوة" بعدة محافظات

Date: 2020-10-22 11:46:15
مصدر أمني عراقي: داعش يستعد لتنفيذ "غزوة" بعدة محافظات

المخابرات تشن حملة اعتقالات بحق قادة فصيل شيعي بعد يوم من اتهام الكاظمي

Date: 2020-03-03 22:06:26
المخابرات تشن حملة اعتقالات بحق قادة فصيل شيعي بعد يوم من اتهام الكاظمي

3 قتلى وعشرات الجرحى بارتفاع حصيلة الضحايا بصفوف المحتجين في العراق

Date: 2020-01-25 16:43:27
3 قتلى وعشرات الجرحى بارتفاع حصيلة الضحايا بصفوف المحتجين في العراق

العراق يعلن مقتل عناصر من داعش بعملية نوعية بإسناد دولي قرب اربيل

Date: 2020-08-18 18:14:30
العراق يعلن مقتل عناصر من داعش بعملية نوعية بإسناد دولي قرب اربيل

اصابات بصفوف المحتجين بمواجهات مع الامن واغتيال استاذ جامعي في العراق

Date: 2020-01-28 13:31:38
اصابات بصفوف المحتجين بمواجهات مع الامن واغتيال استاذ جامعي في العراق