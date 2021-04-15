السلطات الأمنية تكشف عن طبيعة الانفجار في مدينة الصدر ببغداد وحصيلة الضحايا

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الخميس بأن الإنفجار الذي وقع في منطقة الحبيبية التابع لمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد ناجم عن عجلة مفخخة مركونة قرب مكب للنفايات في سوق شعبية.

من جهتها قالت خلية الاعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن انفجارا وقع في أحدى الأسواق بمنطقة الحبييبة شرقي العاصمة بغداد، مما ادى الى سقوط مدني ضحية وإصابة 12 آخرين وحرق 5 عجلات، كمعلومات أولية للحادث.

أما مديرية الدفاع المدني فقد ذكرت في بيان بأن فرقها تمكنت من أخماد حادث حريق اندلع داخل 5 عجلات مدنية نتيجة حادث انفجار في منطقة الصدر سوق الدجاج شرقي بغداد.

ووفقا للبيان فإن فرق الدفاع المدني عملت على الى اخلاء الجرحى بالتزامن مع عمليات اخماد الحريق ومنعت توسع النيران وأنهت الحادث بوقت قياسي .