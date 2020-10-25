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السلطات الأمنية تقطع طريقاً حيوياً ببغداد

Category: أمـن

Date: 2020-10-25T15:00:22+0000
السلطات الأمنية تقطع طريقاً حيوياً ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الأحد، بقيام السلطات الأمنية العراقية بقطع طريق حيوي في العاصمة بغداد بعد ساعات من اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الامنية أقدمت على قطع الطريق من تقاطع 9 نيسان باتجاه تقاطع مول النخيل".

وأضاف ان "القوات الأمنية قررت عدم السماح لاي عجلة او "تكتك" بالعبور وأن العبور يتم مشيا فقط".

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أعلن في وقت سابق اليوم الاحد، عن إصابة إثنين من الضباط و ٣٠ من منتسبي فوج طوارئ الثاني إثر استهدافهم من مجموعة محسوبة على المتظاهرين بـ"رمانات يدوية".

ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد، الحكومة إلى فتح الطرق وإرجاع هيبة الدولة وردع ما أسماهم "الوقحين".

وشددت الأجهزة الأمنية في بغداد، في وقت سابق اليوم الأحد، من إجراءاتها على مداخل العاصمة الغربية والشرقية، بالتزامن مع انطلاق الذكرى الأولى لتظاهرات الـ25 من تشرين.

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