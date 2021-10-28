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السلطات الأمنية تفرض حظر التجوال في المقدادية

Category: أمـن

Date: 2021-10-28T16:17:53+0000
السلطات الأمنية تفرض حظر التجوال في المقدادية

شفق نيوز/ فرضت السلطات الأمنية في محافظة ديالى، حظر التجوال الليلي في قضاء المقدادية مساء يوم الخميس، كما أغلقت طرق رئيسية، كإجراءات احترازية خشية وقوع هجمات، وفق مصدر في الشرطة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "الاجهزة الامنية أعلنت عبر مكبرات صوت تجوب شوارع المقدادية عن فرض حظر للتجوال في كامل القضاء من الساعة السادسة من مساء الخميس ولغاية السادسة من صباح الجمعة".

ولم يتضح على الفور فيما إذا كان الحظر سيسري ليلة واحد أو إلى أجل غير مسمى.

كما قررت السلطات، وفق المصدر، إغلاق طرق المقدادية مع قضاء خانقين وبحيرة حمرين.

وأشار المصدر إلى أن "الهدف من حظر التجوال وقطع الطرق احتواء ومنع أي اعمال عنف او تداعيات امنية على خلفية المجازر الدموية التي شهدتها قريتا الرشاد ونهر الامام وتداعياتها على السلم المجتمعي".

وكان مسلحو "داعش" قد شنوا هجوما على سكان قرية الرشاد مساء الثلاثاء، ما أدى لسقوط 11 ضحية على الأقل.

وغداة الهجوم، شن مئات المسلحين الشيعة من قرية الرشاد هجوماً عنيفاً استهدف سكان أهالي قرية نهر الإمام السنية المجاورة، انتقاماً من مقتل أبنائهم على يد "داعش"، ما أسفر عن سقوط 7 ضحايا، إلى جانب إضرام النيران في عدد من المنازل والبساتين، وفق مصدر أمني للأناضول.

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