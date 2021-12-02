السلطات الأمنية تغلق جسراً حيوياً وسط بغداد

شفق نيوز/ أغلقت السلطات الأمنية منتصف ليل الخميس - الجمعة جسراً حيوياً وسط العاصمة بغداد خشية اقتحام محتجين للمنطقة الخضراء، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "السلطات الأمنية باشرت بوضع الكتل الكونكريتية على جسر الجمهورية لإغلاقه تماماً أمام حركة السيارات والمشاة".

وأضاف أن هذا الإجراء يأتي خشية تصعيد أنصار القوى المعترضة على نتائج الانتخابات واقتحام المنطقة الخضراء.

ويعتصم المئات من أنصار القوى والفصائل المعترضة على نتائج الانتخابات وسط العاصمة بغداد منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، للمطالبة بإعادة فرز الأصوات يدوياً أو إلغاء الانتخابات بدعوى أنها "مزورة".