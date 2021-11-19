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السلطات الأمنية تعيد فتح جسر الجمهورية وسط بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-11-19T17:16:46+0000
السلطات الأمنية تعيد فتح جسر الجمهورية وسط بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بإعادة فتح جسر الجمهورية وسط بغداد مساء يوم الجمعة بعد انحسار احتجاجات أنصار القوى والفصائل المعترضة على نتائج الانتخابات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "السلطات الأمنية أعادت فتح جسر الجمهورية أمام حركة السيارات بعد استقرار الوضع في المنطقة المحيطة بالجسر.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة أعادت السلطات فتح جسري الاحرار والسنك المؤدين إلى المنطقة الخضراء أيضاً.

وكانت السلطات الأمنية قد أغلقت الجسور الثلاثة تزامنا مع احتجاجات لأنصار القوى والفصائل الشيعية المعترضة على نتائج الانتخابات خشية اقتحام المنطقة الخضراء.

ولا يزال مئات المتظاهرين يحتشدون أمام بوابة المنطقة الخضراء عند الجسر المعلق، والبوابة القريبة من مبنى وزارة التخطيط.

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