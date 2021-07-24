سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السلطات الأمنية تشدد الإجراءات في حزام بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-07-24T04:54:03+0000
السلطات الأمنية تشدد الإجراءات في حزام بغداد

شفق نيوز/ أصدرت قيادة عمليات بغداد فجر اليوم السبت أمراً يقتضي بتشديد الإجراءات الأمنية بمناطق حزام بغداد تحسبا من تكرار أي خروقات داخل العاصمة العراقية بعد تفجير السوق الشعبية بمدينة الصدر والذي راح ضحيته العشرات غالبيتهم من الأطفال قبل عيد الأضحى.

ووجه مدير عام دائرة امن بغداد عبر نداءً الفجر المديريات العامة لأمن بغداد بالانتشار الميداني للضباط على مستوى بغداد وكذلك عمل مرابطات والتفتيش والتنسيق مع القطعات الماسكة للأرض وتواجد ما لا يقل عن اربعة ضباط في جميع سيطرات حزام بغداد.

وشدد على ضرورة إجراء تفتيش دقيق جدا اضافة الى اتفاق المديريات على تسمية أربعة ضباط "متميزين" من المديريات، وإجراء التفتيش اليومي على سيطرات حزام بغداد والانتشار و إعطاء موقف بذلك.

related

في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

Date: 2020-12-06 06:20:28
في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

رشقاً بالحجارة .. محتجون يصيبون ضابطاً و5 منتسبين بالأمن في بغداد

Date: 2020-10-25 11:31:09
رشقاً بالحجارة .. محتجون يصيبون ضابطاً و5 منتسبين بالأمن في بغداد

مقتل شخصين احدهما فنان والآخر موظف برصاص مجهولين ببغداد والديوانية

Date: 2020-12-03 08:28:43
مقتل شخصين احدهما فنان والآخر موظف برصاص مجهولين ببغداد والديوانية

رجل يقتل جارته "رميا بالرصاص" في شمالي العاصمة بغداد

Date: 2021-04-20 12:20:03
رجل يقتل جارته "رميا بالرصاص" في شمالي العاصمة بغداد

القبض على شخصين اقدما على اختطاف طفل واغتصابه في بغداد

Date: 2021-01-04 09:04:55
القبض على شخصين اقدما على اختطاف طفل واغتصابه في بغداد

من بائع كتب لمسؤول عن تخريج أكثر من ألفي مقاتل.. عرض اعترافات الداعشي "الأنصاري"

Date: 2019-10-13 12:16:36
من بائع كتب لمسؤول عن تخريج أكثر من ألفي مقاتل.. عرض اعترافات الداعشي "الأنصاري"

القوات الامنية تقطع شارعاً مهماً وسط بغداد "لأمر طارئ".. صور

Date: 2021-05-16 15:01:36
القوات الامنية تقطع شارعاً مهماً وسط بغداد "لأمر طارئ".. صور

مقتل مدني برصاص مجهولين شمال بغداد

Date: 2021-06-10 17:55:57
مقتل مدني برصاص مجهولين شمال بغداد