السلطات الأمنية تشدد الإجراءات في حزام بغداد

شفق نيوز/ أصدرت قيادة عمليات بغداد فجر اليوم السبت أمراً يقتضي بتشديد الإجراءات الأمنية بمناطق حزام بغداد تحسبا من تكرار أي خروقات داخل العاصمة العراقية بعد تفجير السوق الشعبية بمدينة الصدر والذي راح ضحيته العشرات غالبيتهم من الأطفال قبل عيد الأضحى.

ووجه مدير عام دائرة امن بغداد عبر نداءً الفجر المديريات العامة لأمن بغداد بالانتشار الميداني للضباط على مستوى بغداد وكذلك عمل مرابطات والتفتيش والتنسيق مع القطعات الماسكة للأرض وتواجد ما لا يقل عن اربعة ضباط في جميع سيطرات حزام بغداد.

وشدد على ضرورة إجراء تفتيش دقيق جدا اضافة الى اتفاق المديريات على تسمية أربعة ضباط "متميزين" من المديريات، وإجراء التفتيش اليومي على سيطرات حزام بغداد والانتشار و إعطاء موقف بذلك.