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السلطات الأمنية تستوقف عجلة مظللة ذات شعار جمهوري تعود لمسؤول في بغداد (صور)

Category: أمـن

Date: 2021-04-20T13:54:15+0000
السلطات الأمنية تستوقف عجلة مظللة ذات شعار جمهوري تعود لمسؤول في بغداد (صور)

شفق نيوز/ استوقف قائد شرطة بغداد، اليوم الثلاثاء، عجلة مظللة وبدون لوحات تمت الاستعانة عنها بالشعار الجمهوري، موجها مركز الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية الاصولية بحقها.

وقال شرطة بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بعد ظهر اليوم واثناء تجوال قائد شرطة بغداد ضمن قاطع المسؤولية لاحظ عجلة نوع شوفرليت سوبر بان سوداء اللون مظللة من جميع الجهات بما في ذلك الزجاج الأمامي وبدون لوحات تسجيل والتي تم وضع شعار الجمهورية بدلا عن الارقام.

ووفقا للبيان فإنه تم استيقاف العجلة والاستفسار من سائقها وتبين انها تستخدم من قبل سائق لاحد المسؤولين المتقاعدين وعلى الفور، مشيرا إلى أنه تم تسليمها اصوليا الى مركز شرطة القاهرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اصوليا وفق القانون.

وتابع البيان ان اغلب الجرائم الجنائية والإرهابية تنفذ بهكذا عجلات تدعي تبعيتها لمسؤولين سابقين وهم براء مما يتم عمله بهكذا عجلات وتم تسليم العجلة كاجراء احترازي وقانوني لمنع استخدامها بصورة خاطئة.

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