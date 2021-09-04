السلطات الأمنية ترفع حظر التجوال عن الاسكندرية في بابل

شفق نيوز/ قررت السلطات الأمنية في محافظة بابل، يوم السبت، رفع حظر التجوال عن ناحية الاسكندرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية رفعت حظر التجوال عن الاسكندرية بعد اعطاء مهلة والقبض على عدد من المتهمين بحرقمحلات".

أفاد مصدر مطلع، يوم السبت، بأن شيخ عشيرة أمهل السلطات الأمنية وعشيرة أخرى ثلاثة أيام لإلقاء القبض على المتورطين في قتلشقيقين بقضاء الاسكندرية شمالي محافظة بابل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شيخ عشيرة المصالحة الجنابيين ماجد عباس علون أمهل السلطات الأمنية وعشيرة الجبور 3 أيام لإلقاءالقبض على كل من شارك بجريمة قتل شقيقين".

وشدد علوان، على "إعدام المشاركين في الجريمة بمكان الحادث درءا للفتن وإحقاقاً للحق"، وفق ما نقل عنه المصدر.

وكان شقيقان قد قتلا وأصيب ثالث بجروح جراء تعرضهم للطعن بالسكاكين على يد مجموعة في مركز قضاء الاسكندرية أمس الجمعة

وفرضت السلطات المحلية في المحافظة حظرا للتجوال إلى إشعار آخر، السبت، في القضاء بهدف احتواء التوتر الشديد بين أبناء العشيرتينالمتنازعتين.