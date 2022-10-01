السلطات الأمنية تدعو المتظاهرين إلى الابتعاد عن عناصر "خارجة عن القانون"

شفق نيوز/ دعت السلطات الأمنية العراقية، يوم السبت، المتظاهرين السلميين إلى الابتعاد عن العناصر الخارجة عن القانون المندسة بينهم.

وقالت خلية الاعلام الأمني في بيان اليوم، ان التظاهرات السلمية حق مشروع وفق السياقات القانونية وكذلك المطالب المشروعة، ويجب أن يقوم المتظاهر بإيصال صوته ومطالبه الى الجهات المعنية بالشكل السلمي فقط لا غير.

وذكر البيان أن الأجهزة الأمنية لاحظت أن هناك عناصر خارجة عن القانون وسط المتظاهرين يستخدمون قنابل المولوتوف ومواد أخرى تشكل خطراً كبيراً عليهم وعلى الأشخاص القريبين من أماكن تواجدهم.

ونوه البيان إلى ان القوات الأمنية توجه نداء الى المتظاهرين بأهمية الانتباه الشديد من المواد الحارقة والخطيرة والحجارة التي يستخدمها هؤلاء المندسون وسط المتظاهرين السلميين وكذلك تحذر من الاندفاع نحو الحواجز الأمنية والابتعاد عنها والبقاء في أماكن آمنة.

وانطلقت صباح اليوم السبت، تظاهرات حاشدة وسط العاصمة العراقية بغداد، لإحياء الذكرى الثالثة لاحتجاجات "تشرين" عام 2019.

ورفع المحتجون عدداً من المطالب هي ذاتها التي رُفعت في عام 2019، إلا أنها شهدت هذا العام مشاركة "علنية" لأنصار التيار الصدري، الذين رفعوا شعارات التيار المعروفة وارتدى اغلبهم "الملابس السوداء".

واندلعت التظاهرات العراقية في 1 تشرين الأول 2019، عقب دعوات انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تردي الخدمات وتفاقم نسبة البطالة، قبل أن تنفجر بشكل واسع في بغداد ومدن جنوبية.

وشهدت التظاهرات عمليات عنف غير مسبوقة، ولا سيما بعد دخول جماعات مسلحة، وُصفت بـ"الطرف الثالث"، على خط قتل وقمع واختطاف المحتجين والناشطين.

كما وأدت أعمال العنف إلى مقتل نحو 800 متظاهر، وإصابة أكثر من 27 ألفاً، في وقت لم تُحاسَب فيه أي جهة متورطة في هذه الأعمال، على مدار ثلاث سنوات.