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السلطات الأمنية تتخذ اجراءات لمنع تكرار استهداف مطار بغداد ومقار البعثات الدبلوماسية

Category: أمـن

Date: 2021-08-01T08:27:36+0000
السلطات الأمنية تتخذ اجراءات لمنع تكرار استهداف مطار بغداد ومقار البعثات الدبلوماسية

شفق نيوز/ اعلنت قيادة عمليات بغداد يوم الأحد عن إتخاذ عدة إجراءات لمنع تكرار استهداف مطار العاصمة الدولي ومقار البعثات الدبلوماسية والمرافق الحيوية الاخرى.

وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم في تصريح صحفي اليوم، إن تلك الإجراءات تضمنت مسك الفضاءات الفارغة من قبل القطعات الامنية لمنع الجماعات المسلحة من استخدامها في عمليات الاستهداف، إضافة إلى تفعيل الجهد الاستخباري بالتعاون مع المواطنين، فضلا عن مسك السيطرات وتفتيش العجلات المشكوك فيها، فضلا عن الاستيلاء على الصواريخ المعدة لاستهداف المرافق المذكورة.

من جانب اخر اشار قائد عمليات بغداد الى أن التحقيقات ما زالت مستمرة بشأن حادثة تفجير مدينة الصدر، لافتا إلى القبص على بعض المنفذين فيما يجري البحث عن متورطين آخرين بالحادث.

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