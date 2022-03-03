السلطات الأمنية العراقية توجّه بحظر رفع صور الرئيس الروسي

شفق نيوز/ وجهت السلطات الأمنية العراقية، يوم الخميس، قواتها بمنع رفع الصور الرئيس الروسي في الأماكن العامة وذلك بعد تعليق صور فلاديمير بوتين يوم أمس في العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر أمني مسؤول وكالة شفق نيوز، بأن "توجيهات صدرت من المراجع العليا تمنع تعليق صور الرئيس الروسي ضمن جميع قواطع المسؤولية في بغداد وباقي المحافظات".

ووفقا للمصدر فإن "تعميم التوجيهات صدر إلى السرايا و السيطرات ونقاط التفتيش والمرابطات والدوريات كافة بعدم السماح لاي شخص او جهة تحاول تعليق صور للرئيس المذكور، واعطاء الأمر أهمية قصوى".

كما أشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أن لجاناً من وزارة الداخلية ستتكفل بمتابعة تلك التوجيهات.

وشهدت بعض مناطق العاصمة العراقية بغداد، مساء أمس الأربعاء، رفع صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرب مقر لعصائب أهل الحق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن صورة بوتين قد رفعت في منطقة الجادرية تحديداً بالشارع المؤدي الى جامعة بغداد وسط العاصمة، وبالقرب من مقر تابع للعصائب، مشيراً إلى أن الصورة حملت تعليقاً باللغة الانجليزية جاء فيه (We Support Russia) والتي تعني (نحن ندعم روسيا) في إشارة للأحداث الجارية حالياً في أوكرانيا، كما ذيلت الصورة بتوقيع حمل عنوان (اصدقاء الرئيس).

وبعد تعليق الصورة، انتشرت قوات امنية تابعة للواء رئاسة الجمهورية- فوج المشاة الأول، واخرى تابعة للعصائب في المكان.