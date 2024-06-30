السلطات العراقية والكويتية تفكك شبكة للاتجار بالمخدرات

شفق نيوز/ أفادت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، أنها بالتعاون مع دولة الكويت تمكنت من تفكيك شبكة للاتجار بالمواد المخدرات.

وقال الناطق باسم الداخلية و خلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان اليوم : من خلال التعاون والتنسيق المشترك بين العراق والكويت، القت مفارز مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية القبض على شبكة لتجارة المخدرات بين البلدين.

وأوضح أن من بين افراد الشبكة عناصر عراقية الجنسية، وآخرون أجانب وبحوزتهم كمية من المخدرات، إذ تمت عملية القبض في محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد.