سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السلطات العراقية: سقوط طائرة مسيرة مفخخة في قاعدة عين الاسد

Category: أمـن

Date: 2021-05-08T07:15:37+0000
السلطات العراقية: سقوط طائرة مسيرة مفخخة في قاعدة عين الاسد

شفق نيوز / أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم السبت، سقوط طائرة مسيرة مفخخة في قاعدة عين الأسد الجوية غربي محافظة الأنبار، فيما أكد التحالف الدولي تعرض القاعدة لهجوم مسير.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "طائرة مسيرة مفخخة سقطت في الساعة 2:30 على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، دون خسائر تذكر".

بدوره، قال المتحدّث باسم التحالف الدولي ضد داعش، وين مارتو، إن "الهجوم على القاعدة العسكرية وقع صباح اليوم، وإنه لم يسفر عن أي إصابات" مردفا بالقول: تمت المباشرة بالتحقيق في الهجوم على القاعدة العسكرية.

وخلال الأشهر الماضية، استهدفت عشرات الهجمات الصاروخية منشآت عراقية تستضيف دبلوماسيين أو جنوداً أجانب، إضافة إلى السفارة الأميركية في بغداد.

وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال كل من قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة "الحشد الشعبي"، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أميركية ببغداد، في 3 كانون الثاني 2020.

وفي سياق منفصل، اعتقلت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، يوم السبت، ثلاثة أشقاء إرهابيين، خلال عملية استباقية في وادي الشاي بمحافظة كركوك.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "أحد الإرهابيين، عمل ضمن مايسمى ديوان العسكر في قاطعي داقوق والدوز وهو من عائلة إرهابية واحدة".

وأضافت الخلية، أن "الإرهابي الثاني عمل أمني لما يسمى ديوان العسكر وكذلك عمل مساعد لأمني قاطع داقوق، ومن ثم تم تكليفة بإدارة أمور عائلات عصابات داعش من توزيع ما يسمى الكفالات عليها".

بينما عمل الإرهابي الأخير، وفقا لبيان الخلية، "إداريا لما يسمى ديوان العسكر ومعاون الإداري العام لمناطق جنوب غرب كركوك ومن ثم تم تكليفة بنقل المواد الغذائية الى العصابات الارهابية في وادي الشاي وتوزيع ما يسمى الكفالات على عائلاتهم".

related

أمريكا تحمل فصيلا مسؤولية هجوم عين الأسد وتقرير يرجح نشر منظومة صواريخ جديدة بالعراق

Date: 2021-03-04 04:50:53
أمريكا تحمل فصيلا مسؤولية هجوم عين الأسد وتقرير يرجح نشر منظومة صواريخ جديدة بالعراق

التحالف الدولي يعلن تفاصيل جديدة عن الهجوم على قاعدة عين الأسد

Date: 2021-03-03 07:16:28
التحالف الدولي يعلن تفاصيل جديدة عن الهجوم على قاعدة عين الأسد

مصدر عسكري يحدد مسار انطلاق العجلة التي قصفت قاعدة عين الأسد

Date: 2021-03-03 10:46:10
مصدر عسكري يحدد مسار انطلاق العجلة التي قصفت قاعدة عين الأسد

دبلوماسي إيراني خطط لتفجير يهدد بلجيكا بجماعات مسلحة باربع دول منها العراق

Date: 2020-10-11 04:35:44
دبلوماسي إيراني خطط لتفجير يهدد بلجيكا بجماعات مسلحة باربع دول منها العراق

جهاز مكافحة الإرهاب يعتقل 99 إرهابيا ويقتل 34 آخر خلال الربع الأول من 2021

Date: 2021-04-05 10:42:23
جهاز مكافحة الإرهاب يعتقل 99 إرهابيا ويقتل 34 آخر خلال الربع الأول من 2021

موقع: أكثر من 3000 داعشي محكومون بالاعدام بالعراق ولم يتم التنفيذ

Date: 2020-06-02 07:42:11
موقع: أكثر من 3000 داعشي محكومون بالاعدام بالعراق ولم يتم التنفيذ

تشديد الإجراءات عند مداخل بغداد .. والناطق باسم الكاظمي للمحتجين: لا تخرجوا عن التحرير

Date: 2020-10-25 07:19:51
تشديد الإجراءات عند مداخل بغداد .. والناطق باسم الكاظمي للمحتجين: لا تخرجوا عن التحرير

30 قتيلا وأكثر من 2300 جريح باحصائية جديدة لتظاهرات العراق

Date: 2019-10-25 22:10:08
30 قتيلا وأكثر من 2300 جريح باحصائية جديدة لتظاهرات العراق