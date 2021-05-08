السلطات العراقية: سقوط طائرة مسيرة مفخخة في قاعدة عين الاسد

شفق نيوز / أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم السبت، سقوط طائرة مسيرة مفخخة في قاعدة عين الأسد الجوية غربي محافظة الأنبار، فيما أكد التحالف الدولي تعرض القاعدة لهجوم مسير.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "طائرة مسيرة مفخخة سقطت في الساعة 2:30 على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، دون خسائر تذكر".

بدوره، قال المتحدّث باسم التحالف الدولي ضد داعش، وين مارتو، إن "الهجوم على القاعدة العسكرية وقع صباح اليوم، وإنه لم يسفر عن أي إصابات" مردفا بالقول: تمت المباشرة بالتحقيق في الهجوم على القاعدة العسكرية.

وخلال الأشهر الماضية، استهدفت عشرات الهجمات الصاروخية منشآت عراقية تستضيف دبلوماسيين أو جنوداً أجانب، إضافة إلى السفارة الأميركية في بغداد.

وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال كل من قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة "الحشد الشعبي"، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أميركية ببغداد، في 3 كانون الثاني 2020.

وفي سياق منفصل، اعتقلت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، يوم السبت، ثلاثة أشقاء إرهابيين، خلال عملية استباقية في وادي الشاي بمحافظة كركوك.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "أحد الإرهابيين، عمل ضمن مايسمى ديوان العسكر في قاطعي داقوق والدوز وهو من عائلة إرهابية واحدة".

وأضافت الخلية، أن "الإرهابي الثاني عمل أمني لما يسمى ديوان العسكر وكذلك عمل مساعد لأمني قاطع داقوق، ومن ثم تم تكليفة بإدارة أمور عائلات عصابات داعش من توزيع ما يسمى الكفالات عليها".

بينما عمل الإرهابي الأخير، وفقا لبيان الخلية، "إداريا لما يسمى ديوان العسكر ومعاون الإداري العام لمناطق جنوب غرب كركوك ومن ثم تم تكليفة بنقل المواد الغذائية الى العصابات الارهابية في وادي الشاي وتوزيع ما يسمى الكفالات على عائلاتهم".