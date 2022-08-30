السلطات العراقية تؤكد تعرض المنطقة الخضراء لقصف بـ4 صواريخ

شفق نيوز / أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية، اليوم الثلاثاء، تعرض المنطقة الخضراء لقصف بأربعة صواريخ أدى الى اضرار بمجمع سكني.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "المنطقة الخضراء ببغداد تعرضت لقصف بأربعة صواريخ سقطت في المجمع السكني".

وأضافت الخلية أن القصف "أدى الى حدوث أضرار في المجمع ، حيث كان مكان انطلاقها من منطقتي الحبيبة والبلديات شرقي العاصمة".

وكان مصدر امني قد افاد في وقت سابق مت اليوم بتعرض المنطقة الخضراء لقصف بصواريخ كاتيوشا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه نتيجة القصف اقدمت السفارة الأمريكية على تفعيل صفارات الإنذار من دون معرفة تفاصيل أكثر.

ووجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مساء الاثنين، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء، في جميع محافظات البلاد، واستمرار حظر التجوال الشامل، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة وصدامات المنطقة الخضراء.

وتدور اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في المنطقة الخضراء التي تضم مقاراً حكومية وبعثات دبلوماسية، حيث تعرض محيط مبنى السفارة الأمريكية إلى قصف بخمسة صواريخ هاون، كما أجلت السلطات الهولندية، موظفي سفارتها في بغداد إلى مكان آخر نتيجة توتر الأوضاع.

وحتى الآن، سقط عشرات القتلى والجرحى من المتظاهرين وقوات الأمن العراقية، نتيجة الصدامات التي جرت داخل المنطقة الخضراء، منذ أن بدأت قوات مكافحة الشغب محاولة فض احتجاجات الصدريين في القصر الحكومي.

ويأتي هذا التصعيد، على خلفية إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن اعتزاله العمل السياسي وغلق جميع المؤسسات السياسية والإعلامية والاجتماعية المرتبطة به، والتشديد على أتباعه بعدم استخدام اسمه أو اسم التيار في أي نشاط سياسي أو إعلامي.

وعلى إثر ذلك، أصبحت المنطقة الخضراء والمؤسسات الحكومية في عدد من المحافظات الجنوبية، ميداناً للصدامات بعد ما بدأ الصدريون "ساعة الصفر"، ليحولوا اعتصامهم إلى عصيان ونفير عام.