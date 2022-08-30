سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السلطات العراقية تؤكد تعرض المنطقة الخضراء لقصف بـ4 صواريخ

Category: أمـن

Date: 2022-08-30T05:53:04+0000
السلطات العراقية تؤكد تعرض المنطقة الخضراء لقصف بـ4 صواريخ

شفق نيوز / أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية، اليوم الثلاثاء، تعرض المنطقة الخضراء لقصف بأربعة صواريخ أدى الى اضرار بمجمع سكني.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "المنطقة الخضراء ببغداد تعرضت لقصف بأربعة صواريخ سقطت في المجمع السكني".

وأضافت الخلية أن القصف "أدى الى حدوث أضرار في المجمع ، حيث كان مكان انطلاقها من منطقتي الحبيبة والبلديات شرقي العاصمة".

وكان مصدر امني قد افاد في وقت سابق مت اليوم بتعرض المنطقة الخضراء لقصف بصواريخ كاتيوشا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه نتيجة القصف اقدمت السفارة الأمريكية على تفعيل صفارات الإنذار من دون معرفة تفاصيل أكثر.

ووجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مساء الاثنين، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء، في جميع محافظات البلاد، واستمرار حظر التجوال الشامل، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة وصدامات المنطقة الخضراء.

وتدور اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في المنطقة الخضراء التي تضم مقاراً حكومية وبعثات دبلوماسية، حيث تعرض محيط مبنى السفارة الأمريكية إلى قصف بخمسة صواريخ هاون، كما أجلت السلطات الهولندية، موظفي سفارتها في بغداد إلى مكان آخر نتيجة توتر الأوضاع.

وحتى الآن، سقط عشرات القتلى والجرحى من المتظاهرين وقوات الأمن العراقية، نتيجة الصدامات التي جرت داخل المنطقة الخضراء، منذ أن بدأت قوات مكافحة الشغب محاولة فض احتجاجات الصدريين في القصر الحكومي.

ويأتي هذا التصعيد، على خلفية إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن اعتزاله العمل السياسي وغلق جميع المؤسسات السياسية والإعلامية والاجتماعية المرتبطة به، والتشديد على أتباعه بعدم استخدام اسمه أو اسم التيار في أي نشاط سياسي أو إعلامي.

وعلى إثر ذلك، أصبحت المنطقة الخضراء والمؤسسات الحكومية في عدد من المحافظات الجنوبية، ميداناً للصدامات بعد ما بدأ الصدريون "ساعة الصفر"، ليحولوا اعتصامهم إلى عصيان ونفير عام.

related

الإعلام الأمني يكشف موقع انطلاق صاروخ بغداد

Date: 2020-08-27 18:57:30
الإعلام الأمني يكشف موقع انطلاق صاروخ بغداد

الإعلام الأمني يعلن صد قصف الخضراء عبر منظومة "سيرام" ويحدد مكان الإنطلاق

Date: 2020-09-15 04:32:56
الإعلام الأمني يعلن صد قصف الخضراء عبر منظومة "سيرام" ويحدد مكان الإنطلاق

صور.. تشييع جثامين ضحايا قصف الرضوانية ببغداد

Date: 2020-09-29 08:34:06
صور.. تشييع جثامين ضحايا قصف الرضوانية ببغداد

بيان عسكري يحدد مكان انطلاق صاروخ الخضراء

Date: 2020-08-05 07:10:47
بيان عسكري يحدد مكان انطلاق صاروخ الخضراء

قصف صاروخي يستهدف محيط مطار بغداد

Date: 2020-09-20 16:49:23
قصف صاروخي يستهدف محيط مطار بغداد

العراق يعلن إحباط مخططات لاستهداف المنطقة الخضراء ويدرس تطبيق خطة عسكرية- أمنية

Date: 2020-12-24 09:07:15
العراق يعلن إحباط مخططات لاستهداف المنطقة الخضراء ويدرس تطبيق خطة عسكرية- أمنية

صور.. منصات الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء

Date: 2020-12-20 21:47:32
صور.. منصات الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء

السفير الأمريكي يوجه تحذيراً شديد اللهجة بشأن القصف الصاروخي في بغداد

Date: 2020-08-31 08:27:45
السفير الأمريكي يوجه تحذيراً شديد اللهجة بشأن القصف الصاروخي في بغداد