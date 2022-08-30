السلطات العراقية تنفي إنزال قناصين على أسطح مباني المنطقة الخضراء 

شفق نيوز/ نفت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، مقاطع فيديو تظهر إنزال قناصين على أسطح مباني المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "قيادة العمليات المشتركة تؤكد على ضرورة مكافحة الشائعات وعدم نقل الأخبار الكاذبة والملفقة او إعادة مقاطع فيديو او صور تعود إلى أحداث سابقة ومحاولة ايهام الآخرين على أنها حصلت حديثاً"، لافتة إلى أن "هناك من يعمد على نشر مثل هكذا مواضيع دون التدقيق فيها".

وبينت أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقع فيديو يدعي من نشره أن هناك (‏طائرات تقوم بعمليات إنزال قناصين على أسطح مباني المنطقة الخضراء"، منوهة الى ان "هذا الفيديو يعود إلى عمليات تدريب قامت بها الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب في وقت سابق".

ودعت الجميع الى "توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الحقائق من مصادرها الرسمية"، مشددة على أن "العراق أمانة في اعناق الجميع ومن الواجب الحفاظ على هذا البلد".