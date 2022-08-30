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السلطات العراقية تقرر رفع حظر التجوال في بغداد والمحافظات

Category: أمـن

Date: 2022-08-30T10:18:57+0000
السلطات العراقية تقرر رفع حظر التجوال في بغداد والمحافظات

شفق نيوز/ قررت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، رفع حظر التجوال في بغداد والمحافظات بعد أقل من 24 ساعة على فرضه أمس. 

وقالت قيادة العمليات المشتركة، في بيان مقتضب، ورد الى وكالة شفق نيوز، تقرر رفع حظر التجوال في بغداد والمحافظات.

من جانبه قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن دعوة الصدر الى وقف العنف تمثل أعلى مستويات الوطنية والحرص على حفظ الدم العراقي ، مشيرا إلى أن كلمته تحمل الجميع مسؤولية أخلاقية ووطنية بحماية مقدرات العراق والتوقف عن لغة التصعيد السياسي والامني والشروع في الحوار السريع المثمر لحل الازمات.

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