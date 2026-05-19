السلطات العراقية تفنّد وجود معسكر إسرائيلي في صحراء النجف والأنبار

فندت السلطات العراقية، يوم الثلاثاء، مزاعم وجود معسكر أو قاعدة عسكرية إسرائيلية في البلاد، مؤكدة خلو صحراء النجف والأنبار من أي نوع من هذا النشاط.

وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، اللواء مقداد ميري، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز: "إننا ننفي وجود أي معسكر لاي دولة أخرى في العراق وكل ما دار هو عملية تمت خلال 48 ساعة أثناء الحرب على إيران".

وأضاف ميري، أن "قيادة العمليات المشتركة جزمت في هذا الموضوع وهناك صور ووثائق تؤكد خلو صحراء النجف والانبار من أي قاعدة عسكرية".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز، قد كشفت الأحد الماضي، عن وجود قاعدتين إسرائيلتين في صحراء العراق الغربية، مؤكدة أن الاستعداد لإنشاء القاعدة بدأ عام 2024.

والأسبوع الماضي، قال النائب عن كتلة بدر النيابية شاكر أبو تراب التميمي، إن المعسكر "الأميركي - الاسرائيلي" مازال موجوداً في غرب العراق، مشيراً إلى عدم السماح للقوات العراقية الاقتراب منه.

لكن قيادة العمليات المشتركة، أكدت على لسان رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، عدم العثور على أي قوات أو معدات عسكرية خلال عمليات تفتيش واسعة نفذتها القوات الأمنية في صحراء كربلاء والنجف، عقب حادثة وقعت في 5 آذار/مارس 2026 شهدت اشتباكاً مع مفارز مجهولة أسفرت عن سقوط شهيد وإصابة اثنين من عناصر الأمن.