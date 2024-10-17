العراق .. تفكيك شبكة لداعش تعمل بطريقة "الذئاب المنفردة" وضبط 500 الف حبة مخدرة

شفق نيوز/ أعلنت محكمة التحقيق المركزية في الرصافة، يوم الخميس، تفكيك شبكة إرهابية تابعة لتنظيم داعش تقوم بتجنيد عناصرها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى في بيان اليوم، أن "الشبكة المكونة من (26) شخصاً من محافظات بغداد، صلاح الدين، نينوى، الانبار تم تجنيدهم جميعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويتواصلون فيما بينهم عبر تلك المواقع".

وأضاف أن "الشبكة كانت تعمل بطريقة الذئاب المنفردة حيث كانت تخطط لتنفيذ أعمال مسلحة في محافظات متفرقة من بينها استهداف زائري الامام الحسين في منطقتي الدورة والحسينية في بغداد".

وأشار البيان إلى أنه "تم القبض عليهم بعد اتخاذ القرارات القضائية من قبل محكمة التحقيق المركزية في الرصافة وبتنفيذ من قبل خلية الصقور الاستخبارية في وزارة الداخلية".

وتابع المركز أنه "تم إحباط جميع العمليات الإرهابية التي كانوا ينوون تنفيذها في البلاد من خلال المتابعة المستمرة التي استغرقت عدة أشهر".

في غضون ذلك افاد جهاز الأمن الوطني في محافظة الأنبار، بأن مفارزه تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية "ضخمة" من المخدرات إلى البلاد.

وقال الجهاز في بيان، ان المفارز تمكنت من ضبط أكثر من 500 ألف حبة كبتاغون كانت مشحونة ضمن شحنة خضروات قادمة من إحدى الدول المجاورة، وذلك بعد نصب كمين استمر لعدة أيام.

ووفقا للبيان فقد، جرى إحالة المتهم مع المضبوطات الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.