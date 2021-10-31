السلطات العراقية تفرج عن مراقب جوي بعد ايام على اعتقاله

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاحد، بأن السلطات العراقية أفرجت عن مراقب جوي شارك في إضراب عام بعد ايام على اعتقاله.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "السلطات العراقية أفرجت، اليوم، عن المراقب الجوي مضر ثامر بعد خمسة ايام من احتجازه".

والاربعاء 27 تشرين الاول الجاري، قال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن قوة امنية خاصة اعتقلت المراقب الجوي مضر ثامر الصفار الموظف في الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية والتابعة لوزارة النقل العراقية، اثر شكوى بتهم "الاعتداء"، وأشار إلى أن "هناك معلومات عن أوامر قبض بحق آخرين".

وفي العشرين من تشرين الاول الجاري، أضرب مراقبون جويون في مديرية الملاحة الجوية العراقية التابعة لوزارة النقل، وهتفوا ضد المدير "مؤيد حسن ياسين"، على خلفية توقيعه على تجديد عقد شركة (سيركو) البريطانية، التي تعد بمثابة رهن أجواء البلاد لبريطانيا، وبمبالغ مالية كبيرة.

وحينها، تدخلت قوات مكافحة الإرهاب العراقية، لفك حصار عن مدير الملاحة الجوية العراقية في مطار بغداد الدولي.