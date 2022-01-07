السلطات العراقية تفتح تحقيقاً بشأن استهداف البيشمركة في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الجمعة، فتح تحقيق بشأن استهداف قوات البيشمركة في محافظة كركوك بعدد من الصواريخ.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً في حادث إطلاق 7 صواريخ نوع كاتيوشا من جنـوب ناحية التون كوبري في قضـاء الـدبس بمحافظة كركوك، باتجـاه قطعـات البيشمركة في التلال المقابلة لمدينة التون كوبري ضـمن قاطع مسـؤولية الفوج الثاني في لواء المشاة ٣١ بالفرقة الثامنة، حيث سقطت في أماكن متفرقة دون خسائر".

واشارت الى "العثـور علـى 8 قواعـد في مكـان إطـلاق الصواريخ". وفي وقت سابق، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز،

بأن مجهولين أطلقوا 7 صواريخ على مواقع البيشمركة شمالي ناحية آلتون كوبري في أطراف محافظة أربيل، دون وقوع إصابات أو أضرار، في حين قال جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كوردستان في بيان إن عدد الصواريخ كان ثمانية.