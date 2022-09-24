سیاسة
rss
كوردســتانيات
أمـن
مجتـمع
أخرى
اقتصـاد
عربي ودولي
القسم الفيلي
ريـاضة
منوعـات
فيديو
تقارير وتحليلات
مقـالات
كل الاخبار
السلطات العراقية تغلق جسر الجمهورية وسط بغداد بشكل مفاجئ
Category: أمـن
Date: 2022-09-24T08:13:14+0000
السلطات العراقية تغلق جسر الجمهورية وسط بغداد بشكل مفاجئ
related
إعادة فتح جسري السنك والجمهورية وسط بغداد
Date: 2021-11-19 20:54:41
إنزال أعلام الفصائل المسلحة في سنجار تطبيقاً لإتفاق التطبيع
Date: 2020-11-27 10:22:43
مقتل المسؤول العسكري لقوات حماية سنجار بقصف تركي
Date: 2021-08-16 10:06:09
قتيل وجريحان بانفجار داخل منزل بمدينة الصدر ببغداد
Date: 2022-05-30 06:31:38
قوات امنية تفض تظاهرة لمحتجي تشرين وسقوط إصابات بين صفوفهم جنوبي العراق
Date: 2021-12-22 08:57:13
مسلحون مجهولون يغتالون ناشطاً مدنياً في بغداد
Date: 2019-11-16 11:49:43
داعش يضرم النيران بحقول الحنطة لقرى الجبور بديالى
Date: 2020-05-17 22:33:17
رسمياً.. التحالف الدولي يسلم قاعدة التاجي العسكرية للقوات العراقية
Date: 2020-08-23 06:25:03
We're sorry but Shafaaq website doesn't work properly without
JavaScript
enabled. Please enable it to continue.