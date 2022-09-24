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السلطات العراقية تغلق جسر الجمهورية وسط بغداد بشكل مفاجئ

Category: أمـن

Date: 2022-09-24T08:13:14+0000
السلطات العراقية تغلق جسر الجمهورية وسط بغداد بشكل مفاجئ
السلطات العراقية تغلق جسر الجمهورية وسط بغداد بشكل مفاجئ

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