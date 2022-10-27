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السلطات العراقية تغلق المنطقة الخضراء في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-10-27T08:46:27+0000
السلطات العراقية تغلق المنطقة الخضراء في بغداد

 شفق نيوز/ أغلقت سلطات الأمن العراقية، اليوم الخميس، المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، وذلك مع اقتراب موعد عقد جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على الحكومة الجديدة.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، إنه تم إغلاق مداخل المنطقة الخضراء، والسماح فقط لحاملي "الباجات" بالدخول، وذلك مع قرب عقد جلسة مجلس النواب.  

وتنتشر القوات الأمنية بشكل مكثف في مناطق مركز العاصمة العراقية بغداد، وذلك لتأمين جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم، والمخصصة لعرض تشكيلة "المكلف" محمد السوداني الوزارية. 

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسة خاصة اليوم الخميس للتصويت على الكابينة الوزارية لمرشح الإطار التنسيقي لرئاسة مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد مخاض عسير استمر لأكثر من عام منذ إعلان نتائج الانتخابات المبكرة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

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